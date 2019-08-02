إيقاف 4 لاعبين مدى الحياة

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف أربعة لاعبين آسيويين مدى الحياة، نظرًا لتورطهم في التلاعب في نتائج مباريات بكأس الاتحاد في عامي 2017 و2018.

وكالة "رويترز" قالت إن الاتحاد الآسيوي أدان ثلاثة لاعبين من قرغيزستان ولاعبا من طاجيكستان بالتورط في التلاعب بنتائج مباريات أنديتهم، إذ أدين كورسانبيك شيراتوف القادم من قرغيزستان بمساندة نشاط متعلق بالمراهنات في مباراة لفريقه دوردوي ببطولة 2017.

وأضافت الوكالة أن إلياس أليموف وفلاديمير فيريفكين القادمين من قرغيزستان تورطا في التلاعب بنتائج مباريات فريقهما ألاي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2017 و2018.

وأدين عبد العزيز محكاموف القادم من طاجيكستان بالتلاعب في نتائج مباريات فريقه ألاي في كأس الاتحاد في 2017 و2018.


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