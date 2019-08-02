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"الديهي" يطالب بإقرار غرامة على الزواج الثاني

الحياة السياسية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

إيمان هاني

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الطلاق

تن

الديهى



استنكر إعلامي نشأت الديهي، البيان الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرًا بشأن نسبة زواج القاصرات في المجتمع المصري.

وطالب "الديهي"، من خلال برنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "تن"، مجلس النواب بضرورة إصدار تشريعات تنص علي إقرار غرامات مالية على الزواج للمرة الثانية والطلاق للحد من هذه الظاهرة.

وشدد "الديهي"، على ضرورة عدم اعتراف الدولة بالزواج العرفي، خاصة بعد انتشار تلك الظاهرة بشكل كبير بين القاصرات في الجامعات المصرية.

وتابع "الديهي"، :" اللي يتجوز أول مرة إحنا كدولة نباركله ونجبله بوكيه ورد، لكن اللي يتجوز تاني يدفع 50ألف جنيه، واللي يتزوج مرة ثالثة يدفع 100 ألف جنيه، كده هنظبط المجتمع".

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