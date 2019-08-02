"الديهي" يطالب بإقرار غرامة على الزواج الثاني

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حديث مؤثر بين أمير الرياض وطفلين في عزاء الأمير بندر
تامر أمين: "للأسف مش عارفين نتفق على كلمة"
"قرقاش" يرد على قرار الملك سلمان وولي عهده
أول رد من الحكومة على تسريح 25% من العاملين بالدولة
الحكومة تُعلق على بيع أدوية مخدرة بالصيدليات
إيقاف 4 لاعبين مدى الحياة
إيمان هاني
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