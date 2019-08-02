مصرى يضرب زوجته ويسرق 400 دينار بالكويت

02 أغسطس 2019 - 09:50 ص

اتهمت وافدة مصرية تعيش بالكويت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وسرقة خاتمين من مجوهراتها و400 دينار.

وقالت صحيفة "الراى" الكويتية، إن "المصرية قصدت المخفر وبحوزتها تقرير طبي صادر من مستشفى مبارك يفيد إصابتها بكدمات وخدوش بالوجه، وأبلغت بأن زوجها طلب منها مبلغاً مالياً فرفضت وفوجئت به ينهال عليها بالضرب وحطّم بعض أثاث الشقة، وأصابها بما ورد في تقريرها الطبي".

وأضافت: "ثم توجه إلى غرفة النوم وفتح خزانتها وقام بسرقة خاتمين ذهب ومبلغ 400 دينار، وأمطرها بعبارات السب والقذف ثم لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، وزوّدت رجال الأمن ببيانات الزوج المتهم".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها: "سُجّلت قضية اعتداء بالضرب وسرقة، وجارٍ ضبط الزوج للتحقيق معه في الاتهام المنسوب إليه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه".