» الزمالك يجدد عقد نجم الفريق

02 أغسطس 2019 - 09:43 ص

استقر مسئولو الزمالك على تجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض وتمديده، بعد الاستقرار على بقائه ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وينتهى عقد كابتن النادى بنهاية الموسم القادم، وهو ما دفع مسئولى النادى الأبيض بعقد جلسة معه للتوقيع على عقوده الجديدة وتمديد عقده الحالى.

وكان حازم إمام قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الزمالك، إلا إنه بعد الحديث مع إدارة الكرة تقرر استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل.