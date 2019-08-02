» الارصاد: ارتفاع نسب الرطوبة الى 80%

نصح محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب التواجد في المعرضة لأشعة الشمس المباشرة، وارتداء غطاء للرأس، وارتداء ملابس خفيفة لتقليل الإحساس بالحرارة، والحرص على شرب الماء والسوائل بشكل مستمر.

واشار "شاهين" في تصريحات صحفية الى ان اليوم الجمعة يشهد استقرارا في الأحوال الجوية لتصبح درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي80% .

ونوه إلى أن درجات الحرارة على محافظة القاهرة تبلغ 36 درجة مئوية، وتتراوح على السواحل من 32 إلى 33 درجة، وتصل في شمال الصعيد لـ 39 درجة، بينما تترواح على جنوب الصعيد من 42 إلى 43 درجة مئوية.