"المهنيين السودانيين" يتهم قوات نظامية بقتل 4 محتجين

02 أغسطس 2019 - 12:10 ص

قال تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، إن قوات نظامية أطلقت الرصاص على محتجين بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، ما تسبب في سقوط 4 قتلى.



جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع، اطلعت عليه الأناضول

وذكر التجمع في بيانه، أن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين بمنطقة سوق ليبيا بأمدرمان، ثم بعد ذلك تم إطلاق الرصاص من عدة اتجاهات من قوات نظامية، ما تسبب في سقوط 4 قتلى".

وأضاف التجمع في بيانه، "حذرنا أمس الأربعاء من محاولات النظام البائد وكتائب ظله اختراق مجموعات من الثوار، وزرع بعض منتسبي النظام السابق وفلوله وسطهم".

ولفت التجمع أن "القتل والرصاص الذي يواجه به الشعب، لن يثنيه عن الوصول لكل جان ومعتدٍ أثيم ولن يمنعه من تحقيق أهداف ثورته متمسكاً بالسلمية المعهودة منذ بداية ثورة ديسمبر المجيدة".









وحمل البيان المجلس العسكري مسؤولية "القتل الذي شاع في المواكب"، كما حمله "مسؤولية الوصول للمجرمين وتقديمهم لمحاكمات علنية يعرف من خلالها الشعب الدوافع من وراء هذا القتل المجاني للأبرياء".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة)، مقتل 4 متظاهرين، وإصابة آخرين، في إطلاق رصاص حي بمدنية أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

ولم يصدر عن المجلس العسكري، أي بيان أو تعليق على هذه الأحداث حتى الساعة 21.20 تغ.

وتظاهر مئات آلاف السودانيين، الخميس، في الخرطوم وعدد من مدن البلاد، في إطار مسيرات "القصاص العادل" المستمرة منذ الصباح، تنديدا بمقتل محتجين سلميين بمدينة الأبيض (جنوب) قبل أيام، وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وقبيل انطلاق المظاهرات، شهدت الخرطوم انتشارًا أمنيًا كثيفًا، كما أغلقت قوات الدعم السريع (تتبع الجيش) الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش، وفق مراسل الأناضول.

والإثنين، قتل 6 محتجين، بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرون، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ احتجاجًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام الخرطوم، وفق اللجنة المركزية لأطباء السودان.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.