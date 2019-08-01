مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن حماية الأطفال في الصراعات

01 أغسطس 2019 - 11:40 م

قالت رئيس مجلس الأمن الدولي السفيرة البولندية "جونا فرونتسكا" إن المجلس سيعقد الجمعة، جلسة نقاش مفتوحة حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخاص بحماية الأطفال في الصراعات المسلحة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته "فرونتسكا" بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري.

وأوضحت أن الجلسة المقررة غدا الجمعة سيرأسها وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، فيما ستقدم "فيرجينيا غامبا" ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال في الصراعات المسلحة إحاطة لأعضاء المجلس.

ومن المقرر أن تقدم "غامبا" في إفادتها استعراضا للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال في الصراعات المسلحة.

كما ستشهد الجلسة مشاركة واسعة من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، بحسب "فرونتسكا".

ووثق التقرير الذي صدر الثلاثاء، مقتل 59 طفلاً فلسطينيًا عام 2018، وإصابة 2756 آخرين. وفي اليمن وثق مقتل 576 طفلا واصابة 1689 أخرين، وفي سوريا مقتل وإصابة 748 طفلاً خلال العام ذاته.

وقالت رئيسة مجلس الأمن إن الاقتراح المطروح من قبل أعضاء المجلس بقيام وفد من ممثليه بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة غير وارد خلال هذا الشهر.

ودعت إلى ضرورة الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل التوصل إلى حل للصراع بين الجانبين.

وتطرقت "فرونتسكا" إلى إعلان الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق الخميس تشكيل لجنة تحقيق أممية في الهجمات التي يشنها النظام السوري المدعوم روسيا على المنشئات المدنية شمال غربي البلاد.

وقالت في هذا الصدد "كنت واحدة من ضمن ممثلي الدول العشرة التي تقدمت للأمين العام بطلب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق".

وتابعت "هذا لا يعني أن الأمين العام رضخ لمطلبنا. إن تشكيل لجنة التحقيق هو قرار سيادي يعود إليه".

وأضافت "أعربنا له عن قلق بلادنا الحاد إزاء الهجمات التي استهدفت المستشفيات والمراكز الطبية وقلنا إن ذلك يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن أمين عام الأمم المتحدة عزمه تشكيل لجنة تحقيق أممية حول الهجمات التي وقعت شمالي غربي سوريا منذ التوقيع علي اتفاقية سوتشي بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018.

وفيما يتعلق بالجلسة الطارئة التي عقدها المجلس الخميس حول إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية مؤخراً، قالت "فرونتسكا": "كان هناك موقف موحد بين أعضاء المجلس إزاء كوريا الشمالية ومن المهم للغاية المحافظة على هذه الوحدة داخل المجلس".