نتنياهو: إسرائيل تعمل في الشمال ضد إيران و"حزب الله"

01 أغسطس 2019 - 11:00 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل تعمل في الجبهة الشمالية ضد كل من إيران و"حزب الله" اللبناني.



جاءت تصريحات نتنياهو في ظل أنباء عن تنفيذ إسرائيل عملية قصف في منطقة القنيطرة، جنوبي سوريا، الخميس.

وقال نتنياهو، خلال مشاركته في إحياء ذكرى زئيف جابوتنسكي (1880 – 1940) الذي يعتبر الأب الروحي لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل، "نعمل في الجبهة الشمالية ضد إيران وحزب الله، ونسمع عن ذلك في أيامنا هذه".



وكانت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، ذكرت الخميس، أن إسرائيل شنت هجوما "بصاروخ على تل بريقة، بريف القنيطرة الغربي، الأمر الذي تسبب بوقوع أضرار مادية".



وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عدة مرات مؤخرا عن استهداف مواقع تقول إنها تابعة لقوات إيرانية أو لحزب الله، إضافة إلى قوافل سلاح إيرانية كانت في طريقها إلى "حزب الله"، حسب الرواية الإسرائيلية.

