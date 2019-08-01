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"التحرير الفلسطينية" تدعو الدول العربية لوقف التطبيع مع إسرائيل

عرب وعالم

منظمة التحرير الفلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية

المصريون ووكالات

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شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، على ضرورة التزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية، ووقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.
جاء ذلك في بيان لها، عقب اجتماع عقدته برام الله، اطلعت عليه الأناضول.
وتربط مبادرة السلام العربية، إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بانسحابها من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
ودعت "التنفيذية" في بيانها المسؤولين العرب في الدول التي يزورها الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، إلى "رفض صفقة القرن بجميع تفاصيلها، باعتبارها مشروعا إسرائيليا لتصفية القضية الفلسطينية".
وفي وقت سابق الخميس، وصل كوشنر، إلى مصر، على رأس وفد أمريكي يضم جيسون غرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية، وبريان هوك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي.
وبدأ كوشنر جولته بزيارة الأردن، الأربعاء، فيما كانت إسرائيل ثاني محطاته مساذ اليوم ذاته، إذ عقد خلالها اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" في غضون الأشهر المقبلة.
وفي بيانها، اعتبرت تنفيذية منظمة التحرير أنه لم "تعد هناك اتفاقيات بين السلطة وإسرائيل"، لأن الأخيرة "تنصلت من هذه الاتفاقيات، وعملت كل ما من شأنه تقويض أسس ومرجعيات عملية السلام".
من جهته، قال عضو "التنفيذية" أحمد مجدلاني للأناضول، إن اللجنة ناقشت قرارات وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، إلى جانب نقاش العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة تطبيق القرارات سوف تجتمع الأسبوع المقبل، لبدء عملها في هذا السياق، وعقد مشاورات مع الجهات المختلفة.
والخميس الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووضع آليات لتنفيذ ذلك.
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل.
وقرر المجلس تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. -

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