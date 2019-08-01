  • الجمعة 02 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:03 ص
بحث متقدم
الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي" يطالب بإقرار غرامات مالية على الزواج والطلاق

توفيق عكاشة

"عكاشة": لولا السيسي لأصبحت مصر "سيدة الفقر في العالم"

عبد المنعم سعيد

عبد المنعم سعيد: لم تّعد الحياة السياسية الحزبية في مصر قوية

عمرو عبد الحميد

عمرو عبد الحميد: هذا الأمر يلتهم كل إنجازات الدولة

جمال خاشقجي

تصعيد جديد بالكونجرس الأمريكي ضد السعودية بسبب "خاشقجي"

محمد صلاح

مفاجأة.. حالة محمد صلاح الصحية في خطر

بالفيديو.. هالة صدقي: "المثليين جنسيًا بيصعبوا عليا"

الموت يفجع الفنانة هالة صدقي

إقامة حد الجلد

إقامة حد الجلد على 11 شاب وفتاة في أفعال مخلة

اتحاد الكرة

مفاجأة.. «ساويرس» يترشح لرئاسة اتحاد الكرة

أرشيفية

القبض على شيخ مارس الجنس مع 6 فتيات

واشنطن: نقف مع احتجاجات الشعب السوداني لإنشاء حكومة مدنية ‎

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«حميدتي»:«السيسي» أبدى استعداده للوقوف مع شعب السودان

#

موظفو البنك المركزي يعلنون الإضراب والانضمام للثوار

#

الرئيس يوجه بارسال مساعدات طبية للشعب السوداني

#

السودان.. تشكيل حكومة تكنوقراط في المرحلة الانتقالية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في احتجاجاته المطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالخرطوم، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".
وقالت السفارة إن واشنطن تقف "مع شعب السودان وهم يحتجون لإنشاء حكومة مدنية".
وأضافت أن الحكومة "يجب أن تتحمل مسؤوليات شفافة، وتفويضًا لتحقيق السلام والاستقرار، واحترام حقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي".
وفي وقت سابق الخميس، تظاهر مئات الآلاف من السودانيين بالعاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد، في إطار مسيرات "القصاص العادل"، تنديدا بمقتل محتجين سلميين بمدينة الأبيض (جنوب) قبل أيام، وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة مقتل 4 متظاهرين وإصابة آخرين، في إطلاق رصاص حي بمدنية أم درمان غربي الخرطوم.
وقبيل انطلاق المظاهرات، شهدت الخرطوم انتشارًا أمنيًا كثيفًا، كما أغلقت قوات الدعم السريع (تتبع الجيش) الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش، وفق مراسل الأناضول.
والإثنين، قتل 6 محتجين، بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرون، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ احتجاجًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام، وفق اللجنة الطبية المعارضة.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» وليد سليمان يكشف سر جديد بِشأن إصابة حارس الزمالك
» تحذير هام من الأرصاد الجوية بشأن طقس الجمعة
» 5 حقوق جديدة للمرأة بالسعودية.. تعرف عليها
» إثر فيديو لسياح إسرائيليين.. الأردن يغلق "مقام النبي هارون"
» السلطات الإيطالية توقف قساً بتهمة "التحرش الجنسي"
» معارض روسي يطالب بتحقيق حكومي باحتمال تسميمه
» «صلاح» يسخر من نجم عالمي:«لا تبكي يا عزيزي»
» بالفيديو.. لحظة استقبال "البشير" فى عزاء والدته
» شاهد.. تطبيق حد الزنا على الرجال والنساء بإندونيسيا
» تعرف على موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019
» تفاصيل انتقال مهاجم الزمالك إلى الرجاء المغربي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج