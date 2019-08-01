» مصرع وإصابة 6 في انفجار بكنتاكي

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أكدت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، إنفجار خط أنابيب غاز في ولاية كنتاكي، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة أخرين نقلوا على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، "وكالة الأنباء الأمريكية" أن الانفجار دمر مسار للسكة الحديدية، وقال دون جيليام، مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة لينكولن، إن الحريق در بعض المباني بالكامل.

كما أفاد مسؤول محلي أن مصير ما بين خمسة إلى سبعة أشخاص مازال مجهولا إلى الآن، حيث تمكن رجال الإطفاء من إخمادها بعد ساعات.

وصرح شهود عيان بإن صوت الانفجار كان شديد جدا، وهو ما أكده سكان يعيشون على بعد ميل من مكان الإنفجار.

قالت السلطات إن الانفجار ألحق أضرارا أيضا بخطوط السكك الحديدية، مما أجبر 31 قطارا على عدم استكمال مسارهم الطبيعي.


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