» «قفشة»: «أبوتريكة» مثلي الأعلى.. والتتويج بالبطولات هدفي مع الأهلي

01 أغسطس 2019 - 06:59 م

أبدى محمد مجدي قفشة، المنتقل حديثًا إلى صفوف الأهلي قادمًا من بيراميدز، سعادته بارتداء قميص الفريق الأحمر، خلال المواسم الـخمس القادمة.

وأكد «قفشة» أن المنافسة مع زملائه بالفريق ستكون صعبة للغاية نظرًا لتواجد عدد كبير من أسماء اللاعبين الكبار، مشيرًا في نفس الوقت أنها منافسة شريفة وفي صالح الفريق بشكل عام من أجل استكمال مشوار البطولات والألقاب المحلية والإفريقية وإسعاد جماهير النادي.

وانضم قفشة رسميًا أمس الأربعاء لصفوف النادي الأهلي بعقد لمدة 5 مواسم قادمة مقابل 20 مليون جنيه، ليكون الصفقة الثالثة للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع النجم الإيفواري أليو ديانج، ومدافع الإسماعيلي محمود متولي.

وكشف محمد مجدي قفشة عن نجمه المفضل وهو محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.. قائلًا : «أعشق رقم «عشرة» وأعشق نجم الأهلي ومنتخب مصر محمد أبوتريكة الذي اعتبره مثلي الأعلى، ومن ثم أتمنى ارتداء القميص «رقم 22» الذى كان يرتديه معشوق الأهلي".

وعن المنافسة على بطولة الدوري الموسم الجديد، أكد قفشة أن المنافسة في الموسم المنقضي كانت قوية جدًا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، ولكن أعتقد أن الموسم القادم ستكون المنافسة أقوى وأتمنى التتويج مع الأهلي بكل البطولات والتواجد دائمًا معه على منصات التتويج.

وقال:« أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير، وأنا لست من اللاعبين الذين يتأثرون بالضغوط الجماهيرية داخل الملعب، وبمجرد نزولي أرض الملعب أفصل نفسي تماما عن أية مؤثرات خارجية، ويكون تركيزي بالكامل داخل الملعب، لذلك أعشق اللعب تحت الضغط، وفي نفس الوقت أتمنى مساندة الجماهيرية داخل الملعب، خاصة أن هذا الأمر يمنحني دوافع قوية لتقديم أفضل ما لدي من أجل إسعاد الجماهير