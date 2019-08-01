إصابة فنانة شهيرة بمرض السرطان

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جيني إسبر
جيني إسبر

محمد فضل- متابعات

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جيني إسبر

أصيبت الفنانة السورية جيني إسبر، بمرض السرطان، ما جعلها تخضع قبل أيام لعملية جراحية في أحد مشافي مدينة اللاذقية؛ حيث أقامت بالمشفى لعدة أيام قبل أن تغادره مساء أول أمس بعد تحسن صحتها.

وبحسب مجلة سيدتي، فإن النجمة السورية قد أجرت عملية جراحية لإزالة ليف دموي ووروم من البطن أثبتت الفحوصات الطبية أنه ورم حميد؛ حيث تخضع جيني في الوقت الحالي لفترة نقاهة واستشفاء في منزلها حتى تعاود نشاطها الفني خلال الفترة القريبة المقبلة.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني تستعد جيني خلال الأيام المقبلة، وبعد انتهاء فترة نقاهتها للالتحاق ببطولة الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي "ببساطة"، من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج فراس إبراهيم، وإنتاج النجم السوري باسم ياخور، الذي يشارك ببطولته برفقة مجموعة من النجوم، ومنهم فادي صبيح ورنا شميس ومحمد حداقي وآخرون؛ حيث سينطلق تصوير العمل خلال الأسبوع المقبل.


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