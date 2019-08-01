السعودية تعلن رؤية هلال ذى الحجة

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، موعد عيد الأضحى المبارك، بعد تحري هلال شهر ذي الحجة.

وأثبتت الرؤية أن يوم السبت 10 أغسطس المقبل هو يوم عرفة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس.

وجاء الإعلان عقب تأكيد المرصد الفلكي في جامعة المجمعة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم، في مرصد ?جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وبذلك يكون غدًا الجمعة الموافق 2 أغسطس غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 10 أغسطس، وعيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس.


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