  • الخميس 01 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:19 م
بحث متقدم
أرشيفية

القبض على شيخ مارس الجنس مع 6 فتيات

دار الإفتاء

«الإفتاء المصرية»: غدًا أول أيام ذي الحجة

سعوديات

سابقة من نوعها.. تعديل جديد لصالح المرأة السعودية

صلاح

«صلاح» يسخر من نجم عالمي:«لا تبكي يا عزيزي»

هلال ذو الحجة

السعودية تعلن رؤية هلال ذى الحجة

عمر حسن البشير

بالفيديو.. لحظة استقبال "البشير" فى عزاء والدته

فجر السعيد

تدهور مفاجئ في حالة فجر السعيد وأمير الكويت يتدخل

أرشيفية

الأرصاد تحذر من حالة الطقس في أول أيام أغسطس

اتفاق تاريخي بين الإمارات وإيران

مفاجأة.. اتفاق تاريخي بين الإمارات وإيران

محمد بن سلمان وعمران خان

«مواقف لا تنسى».. تفاصيل اتصال "بن سلمان" وعمران خان

«بيبي» ينتقل إلى آرسنال الإنجليزي

الرياضة

بيبي
بيبي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة غير متوقعة حول مستقبل «النني» مع آرسنال

#

عمرو أديب لـ«صلاح»: «خليك زي الزمالك»

#

«هازارد» ثالث صفقات ريال مدريد الصيفية

#

«النني» يبلغ جهاز المنتخب بموعد وصوله

المصريون

أرسنال

ليل الفرنسي

بيبى

أنهى مسئولو أرسنال الإنجليزي إجراءات ضم المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي في صفقة قياسية بتاريخ النادي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأِشار الموقع الرسمي لأرسنال أن صفقة بيبي قياسية وهى الأغلى في تاريخ النادي، وأن اللاعب سيرتدي مع الجانرز القميص رقم 19.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن قيمة انتقال بيبي لأرسنال تقدر بنحو 72 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى صفقة إفريقية في التاريخ.

وقال أوناي إيمري المدير الفني للجانرز: "نيكولاس جناح صاحب مستوى عال وموهوب وأفضل أندية أوروبا كانت تريده".

وأضاف:"بيبي كان أحد أهدافنا الرئيسية، وسيضيف المزيد للفريق خلال السنوات المقبلة".

ولعب بيبي مع ليل بالموسم الماضي 41 مباراة، ونجح في تسجيل 23 هدف وصناعة 12، كما شارك رفقة منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية ولعب 3 مباريات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل انتقال مهاجم الزمالك إلى الرجاء المغربي
» مصرع وإصابة 6 في انفجار بكنتاكي
» رسميًا.. «زيزو» مستشارًا فنيًا لـ«بيراميدز»
» «قفشة»: «أبوتريكة» مثلي الأعلى.. والتتويج بالبطولات هدفي مع الأهلي
» السيسي: نواصل تنمية العلاقات مع أمريكا لاستقرار الشرق الأوسط
» بالفيديو.. «صلاح» يتهكم على زميله في ليفربول
» تفعيل مبادرة 100 مليون صحة بدول إفريقيا
» الإفتاء: لا يجوز لأي دولة مخالفة السعودية في هلال ذي الحجة
» «بيبي» ينتقل إلى آرسنال الإنجليزي
» رسميًا.. قيد «أوناجم» في قائمة الزمالك الإفريقية
» موعد مباراتي الإسماعيلي في البطولة العربية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:26 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج