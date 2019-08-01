تدهور مفاجئ في حالة فجر السعيد وأمير الكويت يتدخل

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فرنسا

أمير الكويت

فجر السعيد

تدهورحالتها

أعلن نجل شقيقة الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أن خالته غادرت للعلاج في فرنسا، بناء على أمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وكتب فواز عثمان الأمير، في تغريدة: ”صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد والد الجميع أمر بإرسال خالتي فجر عثمان السعيد للعلاج في الخارج.. خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير على رعايته الأبوية الكريمة، ولفتته الإنسانية تجاه أبنائه، داعيًا الباري عز وجل أن ينعم على فجر السعيد الشفاء العاجل“.

ولاحقًا، أوضح ”الأمير“ في تغريدة أخرى، أن أمير الكويت أمر بإرسال فجر السعيد بطائرة إخلاء طبي إلى فرنسا برفقة المطربة الإماراتية أحلام، وذلك بعد أن تعرضت لنكسة صحية إثر إجرائها عملية جراحية.

وكانت فجر السعيد، قد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية ”تحويل مسار“ وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية.


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