  • الخميس 01 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:10 م
بحث متقدم
فجر السعيد

أمير الكويت يأمر بنقل فجر السعيد للعلاج في فرنسا

أرشيفية

الأرصاد تحذر من حالة الطقس في أول أيام أغسطس

اتفاق تاريخي بين الإمارات وإيران

مفاجأة.. اتفاق تاريخي بين الإمارات وإيران

محمد بن سلمان وعمران خان

«مواقف لا تنسى».. تفاصيل اتصال "بن سلمان" وعمران خان

ياسمين الخطيب

«ياسمين الخطيب» تفاجئ الجمهور بتعليق صادم

ستاد القاهرة

ستاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك المحلية والإفريقية

السيسي وكوشنر

السيسي لـ كوشنر: القدس عاصمة فلسطين

الخرفان تأكل من القمامة

مقالب القمامة مرعى للأغنام.. «أكل ببلاش ولحمة ما بنشوفهاش»

المتطوعين

الشباب المتطوع «الجندى المجهول» فى إنجاح «أمم أفريقيا»

الهلال والنجوم

الإفتاء تعلن موعد غرة ذي الحجة وأول أيام الأضحي

البنك الأوروبي: ضخ مليار يورو تمويلات لمصر نهاية العام

الحياة السياسية

البنك الدولي
البنك الدولي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

لهذا الأسباب.. الاحتياطى النقدى يواصل ارتفاعه

#

ارتفاع جديد في الدين الخارجي لمصر

#

"المركزي" يكشف معلومة هامة عن تدفقات النقد الأجنبي

#

5.15 مليار جنيه استثمارات سوديك خلال 2019

قال خالد حمزة نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك ضخ تمويلات لمصر بقيمة 300 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، مستهدفا ضخ مليار يورو تمويلات جديدة مع نهاية العام الجاري.

وأضاف حمزة، على هامش توقيع اتفاقية تمويلية بين البنك و"راية فودز" اليوم الخميس، أن هذه التمويلات تتوزع على عدد من المشروعات مثل الصادرات، والصناعة، والمشروعات التنموية، وغير ذلك من المشروعات المختلفة.

وأكد حمزة أن البنك يدرس المشاركة في الاستثمار بالحصص التي ستطرحها الدولة من أسهم عدد من الشركات بالبورصة خلال المرحلة المقبلة في قطاعات البترول، والاتصالات، والبنوك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. قيد «أوناجم» في قائمة الزمالك الإفريقية
» موعد مباراتي الإسماعيلي في البطولة العربية
» الرئيس الإماراتى يوصى مواطنيه
» ستاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك المحلية والإفريقية
» رسميًا.. الصفاقسي التونسي يضم عمرو جمال
» 25 لاعبًا في قائمة بيراميدز بالكونفدرالية
» سبب عدم قيد «أوناجم» في قائمة الزمالك الإفريقية
» الجونة يتعاقد مع مدافع الأهلى
» فنانة شهيرة تحذف 200 متابع لها بسبب "صورة"
» "واتساب" يحذر مستخدميه من رسالة خطيرة
» بالأسماء.. الزمالك يقيد 28 لاعبًا بقائمته الأفريقية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج