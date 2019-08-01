» رسميًا.. قيد «أوناجم» في قائمة الزمالك الإفريقية

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انتهت أزمة محمد أوناجم، المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمًا من الوداد المغربي، بقيده في قائمة الفريق الأفريقية، حيث كان سبب تأخير عملية قيده بسبب خلل فنى في السيستم الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" .

وكان الزمالك قد حصل على خدمات اللاعب خلال الساعات الماضية قادمًا من الوداد المغربي.

ولم يُفلح الزمالك في قيد اللاعب في القائمة الإفريقية بسبب عطل فني في النظام الخاص بالكاف بحسب النادي.

وذكر الزمالك في بيانه الصادر اليوم الخميس أنه تم إنهاء هذه الأزمة وقيد اللاعب في القائمة الإفريقية.


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