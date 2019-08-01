  • الخميس 01 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:10 م
بحث متقدم
فجر السعيد

أمير الكويت يأمر بنقل فجر السعيد للعلاج في فرنسا

أرشيفية

الأرصاد تحذر من حالة الطقس في أول أيام أغسطس

اتفاق تاريخي بين الإمارات وإيران

مفاجأة.. اتفاق تاريخي بين الإمارات وإيران

محمد بن سلمان وعمران خان

«مواقف لا تنسى».. تفاصيل اتصال "بن سلمان" وعمران خان

ياسمين الخطيب

«ياسمين الخطيب» تفاجئ الجمهور بتعليق صادم

ستاد القاهرة

ستاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك المحلية والإفريقية

السيسي وكوشنر

السيسي لـ كوشنر: القدس عاصمة فلسطين

الخرفان تأكل من القمامة

مقالب القمامة مرعى للأغنام.. «أكل ببلاش ولحمة ما بنشوفهاش»

المتطوعين

الشباب المتطوع «الجندى المجهول» فى إنجاح «أمم أفريقيا»

الهلال والنجوم

الإفتاء تعلن موعد غرة ذي الحجة وأول أيام الأضحي

موعد مباراتي الإسماعيلي في البطولة العربية

الرياضة

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الإسماعيلي يواجه أهلي بني غازي.. والاتحاد السكندري مع العربي الكويتي

#

مدير مركز الفلك يفجر مفاجأة مدوية عن الموعد الحقيقي لعيد الفطر

#

بالفيديو.. «آل الشيخ» يشمت في الأهلي بهذه الأغنية

#

الأفريقي يهزم الإسماعيلي بهدف «العيادي».. ويودعان البطولة

المصريون

الإسماعيلي

البطولة العربية

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراتي الإسماعيلي في دور الـ32 من بطولة كأس الملك محمد السادس (البطولة العربية)، والتي يشارك بها فريقان من مصر وهما ( الاتحاد السكندري - الإسماعيلي).

وستقام مباراة ذهاب الإسماعيلي والأهلي الليبي يوم 6 سبتمبر المقبل على ستاد الإسماعيلية، بينما تلعب مواجهة الإياب في 27 من الشهر ذاته، وسيتم تحديد ملعب لقاء الإياب لاحقا.

وكان الإسماعيلي قد خاض بطولة النسخة الماضية وودع من دور الـ16 على يد الرجاء البيضاوي المغربي.

يذكر أن قرعة البطولة قد أوقعت الإسماعيلي مع الأهلي الليبي في دور الـ32، بينما ضرب الاتحاد السكندري موعدا مع العربي الكويتي في الدور ذاته.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. قيد «أوناجم» في قائمة الزمالك الإفريقية
» موعد مباراتي الإسماعيلي في البطولة العربية
» الرئيس الإماراتى يوصى مواطنيه
» ستاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك المحلية والإفريقية
» رسميًا.. الصفاقسي التونسي يضم عمرو جمال
» 25 لاعبًا في قائمة بيراميدز بالكونفدرالية
» سبب عدم قيد «أوناجم» في قائمة الزمالك الإفريقية
» الجونة يتعاقد مع مدافع الأهلى
» فنانة شهيرة تحذف 200 متابع لها بسبب "صورة"
» "واتساب" يحذر مستخدميه من رسالة خطيرة
» بالأسماء.. الزمالك يقيد 28 لاعبًا بقائمته الأفريقية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج