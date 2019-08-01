» رسميًا.. الصفاقسي التونسي يضم عمرو جمال

01 أغسطس 2019 - 04:57 م

حصل مسئولو الصفاقسي التونسي على خدمات عمرو جمال مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف عمرو جمال في تصريحات صحفية، أنه أنهى كل شيء مع الصفاقسي، مشددًا أن رحيله لطلائع الجيش غير صحيح.

وحاول عمرو جمال صاحب الـ27 عامًا في الحصول على فرصة منذ عودته من الإصابة عندما تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال موسم (2014-2015).

وخاض عمرو جمال عدة تجارب خارجية على سبيل الإعارة من خلال الانتقال لصفوف بيدفيست الجنوب أفريقي وهليسنكي الفنلندي.

جدير بالذكر أن عمرو جمال صعد للفريق الأول بالنادي الأهلي في موسم (2013-2014) ليشارك رفقة الفريق الأحمر في 102 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.