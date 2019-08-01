» 25 لاعبًا في قائمة بيراميدز بالكونفدرالية

01 أغسطس 2019 - 04:49 م

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز، بشكل رسمي اليوم الخميس، قائمته الإفريقية التي ستشارك بمنافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

بيراميدز اختتم موسمه المحلي محتلا المركز الثالث، الأمر الذي جعله يتأهل للكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

وضمت قائمة بيراميدز 25 لاعبًا هم:

المهدي سليمان، أحمد الشناوي، أحمد دعدور، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، عمر جابر، على جبر، محمد فتحي، طارق طه، محمد عطوة، محمد حمدي، إيريك تراوري، إسلام عيسى، جون أنطوي، أحمد توفيق، رجب بكار، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، عبد الله السعيد، لومالا عبده، أحمد علي، محمد فاروق، إبراهيم عادل، دودو الجباس، محمد حمادة