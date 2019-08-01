» الرئيس الإماراتى يوصى مواطنيه

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عرب وعالم

خليفة بن زايد
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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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حمَّل الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعثة الحج الرسمية، وصية أثناء توجههم إلى الأراضي المقدسة.

وأوصى الشيخ خليفة بن زايد، بحسب موقع "الإمارات اليوم"، الحجاج الإماراتيين بأن يكونوا رسل تسامح، أثناء  تواجدهم في الأراضي المقدسة.

وغادر أعضاء بعثة الحج الإماراتية الرسمية، ظهر اليوم الخميس، مطار أبوظبي الدولي، متوجهين إلى الأراضي المقدسة، حيث كان في وداعهم رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية، الدكتور محمد مطر الكعبي.

 وشدد الكعبي على جميع أفراد البعثة بأن يكونوا في أعلى درجات المسؤولية لأداء مهامهم في مناسك الحج، حاملين معهم وصية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "بأن يكونوا رسل تسامح".

ووجه الكعبي كلمة لأعضاء البعثة قبيل سفرهم قال فيها: "تغادرون الآن أرض الوطن، وتحملون معكم شعوراً ومسؤوليةً، ووفاءً للقائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وولاءً للقيادة الرشيدة، فكونوا سفراء وطن التسامح والسعادة والوفاء والولاء والانتظام".

ودعا رئيس بعثة الحج الرسمية الإماراتية إلى متابعة تنقلات الحجاج خطوة بخطوة في المطارات، وفي مقار سكنهم ضمن حملاتهم في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حتى يوم التروية، حيث سيخرجون إلى مخيماتهم الجاهزة في منى، ثم إلى عرفة، فالمزدلفة، ثم بقية مناسك الحج.


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