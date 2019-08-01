» سبب عدم قيد «أوناجم» في قائمة الزمالك الإفريقية

01 أغسطس 2019 - 04:45 م

كشف موقع «360 سبورت» المغربي، صباح اليوم الخميس، عن أسباب عدم قيد محمد أوناجم، لاعب الزمالك الجديد والمنتقل من صفوف الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في القائمة الإفريقية للفريق الأبيض.

ووفقًا للتقارير المغربية، فإن الوداد قد قيد محمد أوناجم قبل مباشرته للمفاوضات مع الفريق المصري، خوفًا من رحيل اللاعب في ظل العروض المقدمة لبديله إسماعيل الحداد، وهو ما منع من قيد اللاعب في قائمة الزمالك الإفريقية.

وكشف مصدر مسؤول للموقع المغربي، أن انتقال أوناجم إلى الزمالك دفع مسؤولي الوداد الرياضي إلى التشبث ببقاء إسماعيل الحداد، وهو ما دفعهم إلى إضافة اسمه إلى القائمة الافريقية مع دفع الغرامة المالية التي يفرضها «كاف» على الأندية في حالة تسجيل اللاعبين في شهر يوليو، وتقدر بـ 500 دولار.

ولن يشارك الحداد مع الوداد في الدور الأول لدوري الأبطال الإفريقي، على اعتبار أنه سجل في اللائحة بعد 21 يوليو، وسيشارك مباشرة من الدور الثاني.



