السيسي لـ كوشنر: القدس عاصمة فلسطين

01 أغسطس 2019 - 04:39 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أن على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لا بديل عن إحياء السلام وفقًا للمرجعيات الدولية.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وأكد خلال اللقاء قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط مصر والولايات المتحدة، والحرص على مواصلة الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلا عن استمرار التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية بشأن سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة.

وقال السيسي إن مصر تدعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.

من جانبه نقل كوشنر تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلعه لدعم جهود تنميتها وتطويرها على مختلف المحاور والمستويات.

وأشاد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بالدور المهم والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتعزيز أسس الاستقرار والسلام في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، مشيدا بما حققته الدولة المصرية من نجاح في ترسيخ الاستقرار بمصر رغم الوضع الإقليمي المتأزم، والنجاح الملموس في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود التنموية التي أحدثت طفرة في مجمل الأوضاع في مصر.

واستعرض كوشنر الاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعيا للدفع قدما بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع الأطراف المعنية في هذا الخصوص.