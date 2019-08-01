الإفتاء تعلن موعد غرة ذي الحجة وأول أيام الأضحي

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"الإفتاء" تعلن استطلاع هلال ذي الحجة

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ذى الحجة

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تعلن دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، نتيجة إستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجريا.

ومن المقرر أن تتأنى الدار في إعلان نتيجة الاستطلاع حتى تعلن المملكة العربية السعودية موعد بداية شهر ذي الحجة وتحديد يوم وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت الدار أوضحت في وقت سابق أنها لاحظت انتشار شائعات خلال الأيام القليلة الماضية على صفحات «فيس بوك»، بأن دار الإفتاء المصرية أعلنت موعد عيد الأضحى لهذا العام.

وأكدت الدار عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن هذا الأمر غير صحيح تمامًا، وأنها لم تعلن أي شيء بخصوص موعد عيد الأضحى، لافتة إلى أن استطلاع الهلال يكون يوم 29 من كل شهر هجري.


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