أول رد فعل من "كاف" على قرار المحكمة الرياضية بتتويج الترجي

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يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اجتماع الفترة المقبلة لاتخاذ القرار النهائي بشأن إعادة مواجهة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي من عدمه.

وحسبما ذكر البيان الرسمي الذي أصدره كاف ظهر اليوم أن مسئولي الكاف بصدد الاجتماع في وقت لاحق لمناقشة كل الأمور، وسيتم بناء على ذلك إصدار كل القرارات التي اتخذت بشأن القضية.

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية فوز نادي الترجي التونسي، ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، رغم قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.


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