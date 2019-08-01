مفاجآت واستبعاد نجوم بقائمة الأهلى الأفريقية

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قيَّد النادى الأهلى 26 لاعبًا، بقائمته الأفريقية، للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دورى الأبطال، والتى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، وهى استبعاد سعد سمير مدافع الفريق.

وضمت القائمة 26 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولي وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات ورمضان صبحي وليد سليمان وصالح جمعة وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: جونيور أجايي وجيرالدو، ووليد أزارو ومروان محسن، وصلاح محسن.


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