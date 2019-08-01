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"واتساب" يحذر مستخدميه من رسالة خطيرة

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حذر خبراء مستخدمي الواتساب من رسالة نصية تأتيهم ليقوموا ببعض الخطوات ويجيبوا عن أسئلة معينة، ولكن قد يستخدمها البعض في عمليات احتيال جديدة.

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور"، فإن الخبراء حذروا المستخدمين من عملية احتيال جديدة قد تتسبب في خداعهم، عن طريق الضغط على رابط مرفق بالرسالة، تعرض تقديم "1000 جيجابايت" من بيانات الإنترنت مجانًا.

بدورك تقوم بالضغط على الرابط وينتقل بك إلى صفحة أخرى تحتوي على بعض الأسئلة التي تتضمن تفاصيل صغيرة عنك وعن جهازك، وعند الانتهاء من الرد على الأسئلة يطلب منك إرسال ذلك الاستبيان لأكثر من شخص من أجل الجودة مقابل مكافأة.

وأكد الخبراء أن تلك الخدعة ستتسبب في عمليات نصب كبيرة، مشيرًا إلى أن عنوان الرابط لا يمت بصلة لــ"واتساب"، حيث أعده القراصنة المحتالون كخدعة لسرقة المعلومات الشخصية.


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