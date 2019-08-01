المحكمة تفاجئ رانيا يوسف بقضية فستانها الفاضح

أكد شعبان سعيد المحامي بالنقض، أن نيابة 6 أكتوبر الجزئية، قررت حفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد الفنانة رانيا يوسف، حيث اتهمها عدد من المحامين بارتكاب فعل علنى فاضح والتحريض على الفسق والفجور، وإغراء الُقصّر، ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري وذلك بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"فستان المهرجان".
وقال البلاغ: إن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بـ"البيبي دول" أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.
وأضاف البلاغ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.
جدير بالذكر أن تلك الجرائم تصل العقوبة فيها إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات.