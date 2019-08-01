المحكمة تفاجئ رانيا يوسف بقضية فستانها الفاضح

أكد شعبان سعيد المحامي بالنقض، أن نيابة 6 أكتوبر الجزئية، قررت حفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد الفنانة رانيا يوسف، حيث اتهمها عدد من المحامين بارتكاب فعل علنى فاضح والتحريض على الفسق والفجور، وإغراء الُقصّر، ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري وذلك بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"فستان المهرجان".