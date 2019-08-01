بعد 14 عامًا.. دولة أوروبية تحظر النقاب

بعد جدل استمر 14 عامًا، دخلت هولندا مع عدد من الدول الأوروبية الأخرى في تنفيذ حظر النقاب، معتبرين إياه رمزًا لقمع النساء، في حين يرى البعض الآخر الحظر انتهاكا للحرية الدينية.

ويحظر القانون الجديد ارتداء الملابس "التي تغطي الوجه" في العديد من الأماكن العامة، مثل المدارس والمستشفيات والمباني العامة ووسائل النقل العام، ابتداء من اليوم الخميس، بحسب وكالة "داتش نيوز".

وأصبح من حق مسئولي الأمن الآن مطالبة المنقبات بالكشف عن وجوههن. وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو (167 دولارا).

كانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب عام 2011، وسارت عدة دول أخرى على خطاها بعد ذلك وفي هولندا، هناك حوالى 150 امرأة ترتدي النقاب بشكل منتظم.