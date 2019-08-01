» صورة غير متوقعة لراكبة على متن طائرة

01 أغسطس 2019 - 11:38 ص

ظهرت إحدى السيدات وهى مستلقية على أرضية مقصورة الطائرة، في صف مكون من 3 مقاعد، في حين ينام رفيقها على المقاعد.

وبهذا الصدد، نشر حساب passengershaming على موقع "إنستجرام"، صورة المرأة، وأسفلها تعليق عدد من المتابعين على هذا المشهد، بأنه حل لا بأس فيه للنوم بشكل مريح أثناء رحلة الطيران، وجد البعض أن نوم المرأة على الأرضية والرجل على المقاعد غير مقبول أبدًا.

ولكن في مجمل التعليقات، أبدى المتابعون مخاوف كبيرة حول معيار النظافة، حيث أن الأرضية قد تحمل الكثير من المخلفات.