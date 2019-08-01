  • الخميس 01 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:24 م
بحث متقدم
رانيا يوسف

المحكمة تفاجئ رانيا يوسف بقضية فستانها الفاضح

جاريد كوشنر

"كوشنر" يصل القاهرة قادمًا من تل أبيب

دعوات لمحاكمة الدخيل عقب الإطاحة به من "العربية"

"الدخيل" يكشف مفاجأة عن استشمارات السعودية بالإمارات

نتنياهو

مطلب صادم من يهود اليمن لـ"نتنياهو"

النقاب

بعد 14 عامًا.. دولة أوروبية تحظر النقاب

مقتل زعيم جماعة "أنصار الخليفة" الموالية لداعش في الفلبين

اعتقال "الذراع اليمنى" لصهر بن لادن

آي بي ام

ملاحقات قضائية.. شركة تسرح 100 ألف عامل

ارشيف

مفاجأة.. الزمالك لم يسجل هؤلاء بالقائمة الأفريقية

بن راشد

تدوينة مفاجئة من "بن راشد": احذر المتلونين

اعتراض صاروخ حوثي

صاروخ حوثي يصيب موقعًا عسكريًا بالدمام

شاهد..

معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر.. وتصرفه يثير الجدل

عرب وعالم

من الحفل
من الحفل

الدويني فولي- متابعات

أخبار متعلقة
#

فيديو جديد لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير الجدل

#

كاظم الساهر يتغزل فى السعوديين: "يا كل العشق"

#

فيديو لابنة أصالة وعمرو دياب يثير الجدل

#

"يقبل قدميها".. زوج نجمة شهيرة يثير الجدل

كاظم الساهر

اقتحام

حفل

تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر لموقف محرج خلال إحيائه لحفله الثاني ضمن مهرجانات إهدن الدولية بالأمس، وجاء ذلك بعد أن اقتحمت معجبة كانت حاضرة في الحفل المسرح بينما كان يغني أغنيته "قولي أحبك" وبدأت تتمايل وترقص أمامه.

واللافت أكثر كانت ردة فعل الساهر بحسب شهود عيان كانوا في الحفل، الذين قالوا أنه تركها ترقص على المسرح وأكمل غنائه، ثمّ أمسك بيدها وأنزلها عن المسرح بكل هدوء.


وتفاعل المتابعون مع تصرفه هذا بشكل كبير، إذ أثنوا على لباقته ولطافته في التصرف مع هكذا موقف.


يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر كان أغنية "صباح الخير يا هانم"، من كلمات كريم العراقي ومن ألحان طلال وتوزيع فاضل فالح.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» دول خليجية تخفض سعر الفائدة.. ما السبب؟
» صورة غير متوقعة لراكبة على متن طائرة
» نصائح من لصوص سابقين.. أفضل الأماكن لإخفاء ممتلكاتك الثمينة
» معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر.. وتصرفه يثير الجدل
» استقرار سعر الذهب
» "حرب الضراير" تشتعل بين أنغام وأصالة
» «الاستئناف» تعلن براءة رئيس الأهلى السابق
» رئيس دولة يهدد ذبابة بالقتل: "تعمل لحساب الكنيسة"
» طليقة فنان شهير تستعين بالقرآن والإنجيل من أجل هذا الأمر
» أول ظهور لـ"قفشة" داخل النادى الأهلى
» أشغال شاقة بـ«الإسماعيلي» استعدادًا للأهلى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج