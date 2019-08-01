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نصائح من لصوص سابقين.. أفضل الأماكن لإخفاء ممتلكاتك الثمينة

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لصوص سابقين
لصوص سابقين

متابعات-علا خطاب

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لصوص سابقين

الأشياء الثمينة

كشف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن نصائح قدمها مجموعة من 6 لصوص سابقين عن أفضل الأماكن التي يمكن لأي شخص تخزين أشيائه الثمينة فيها، سواء كان في رحلة سياحة أو زائر إلى بريطانيا وعاصمتها لندن.

وقد أجرت شركة John Lewis للتأمين على المنازل دراسة استقصائية، بمساعدة مؤسسة St Giles Trust، والتي تساعد المتهمين السابقين أو السجناء في العودة إلى العمل والحياة الطبيعية التي أمنت اللقاءات مع اللصوص السابقين.

يقول مسجلو الخطر السابقون إن الكثير من الناس يحاولون دون جدوى إخفاء ممتلكاتهم الثمينة في أدراج غرفة المعيشة، خزائن، أواني ومقالي وكذلك خزائن مقفلة غير ظاهرة على الأرض أو الحائط، ولكن تلك كلها أفكار سيئة.

بدلًا من ذلك ينصحون بإخفاء أي شيء ذي قيمة في غرف نوم الأطفال، والتي يعتبرها العديد من اللصوص منطقة محظورة، بينما "تحت الأريكة" ليس أيضًا مكانًا سيئًا، حيث صرح أحد الجناة السابقين بأنهم لم يدخلوا أبدًا غرف نوم الأطفال أو غرف اللعب عند اقتحامهم، ووصفوها بأنها "قاعدة غير مكتوبة".

وينصح اللصوص أيضًا بأنه ينبغي على المسافرين إبقاء أشيائهم الثمينة مخبأة في صناديق الحبوب، وبين حزم المكرونة، و صناديق لعب الأطفال عند المغادرة، "لن نبحث بالتأكيد في جميع حزم الطعام الخاصة بك"، تعتبر أغلفة أقراص DVD مكانًا جيدًا آخر لإخفاء الأشياء الثمينة لأنه يصعب العثور عليها.

ويذكر أن  St Giles Trust  تعمل في جميع أنحاء بريطانيا، وتساعد مجموعة واسعة من الفئات المحرومة والضعيفة في العثور على الوظائف والتدريب والمنازل.


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