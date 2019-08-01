تدوينة مفاجئة من "بن راشد": احذر المتلونين

01 أغسطس 2019 - 11:26 ص

قال الشيخ محمد بن راشد، حاكم إمارة دبي، إن الحياة علمتني ألا تنتظر رأيًا من المتلونين.

وكتب في تدوينة له على حسابه في "تويتر": "علمتني الحياة، ألا أنتظر إنجازًا من شخص يجيد اختلاق الأعذار.. ولا أنتظر رأيًا من شخص يجيد التلون".

وأضاف بن راشد: ولا أنتظر أفكارًا من شخص يجيد تحطيم أفكار الآخرين.. علمتني الحياة أن لا أنتظر أحدًا.. بل أبادر.. وسيلحقني الآخرون".

كما كتب بن راشد في تدوينات سابقة #علمتني_الحياة .. أن الأمم الضعيفة هي من تملك أسباب القوة وترضى بالهزيمة.. وأن الأمم الجاهلة هي من تملك العلماء وترضى أن يكونوا في المؤخرة.. وأن الأمم المتخلفة هي من تملك أسباب التقدم وترضى أن تمشي كالسلحفاة في عالم يتحرك بسرعة الضوء.

وأضاف أيضًا: #علمتني_الحياة بأننا في زمن نحتاج فيه للكثير من العمل والقليل من الجدل.. نحتاج حولنا مزيدًا من الحكماء لا السفهاء.. علمتني الحياة بأننا في زمن حفاظنا على مكتسباتنا هو أهم مكاسبنا.. وتوحيد القلوب أحد أهم خطوط دفاعاتنا.. والحفاظ على عقلانيتنا أفضل خطة في زمن كثر فيه الغوغاء.