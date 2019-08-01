  • الخميس 01 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:24 م
بحث متقدم
رانيا يوسف

المحكمة تفاجئ رانيا يوسف بقضية فستانها الفاضح

جاريد كوشنر

"كوشنر" يصل القاهرة قادمًا من تل أبيب

دعوات لمحاكمة الدخيل عقب الإطاحة به من "العربية"

"الدخيل" يكشف مفاجأة عن استشمارات السعودية بالإمارات

نتنياهو

مطلب صادم من يهود اليمن لـ"نتنياهو"

النقاب

بعد 14 عامًا.. دولة أوروبية تحظر النقاب

مقتل زعيم جماعة "أنصار الخليفة" الموالية لداعش في الفلبين

اعتقال "الذراع اليمنى" لصهر بن لادن

آي بي ام

ملاحقات قضائية.. شركة تسرح 100 ألف عامل

ارشيف

مفاجأة.. الزمالك لم يسجل هؤلاء بالقائمة الأفريقية

بن راشد

تدوينة مفاجئة من "بن راشد": احذر المتلونين

اعتراض صاروخ حوثي

صاروخ حوثي يصيب موقعًا عسكريًا بالدمام

بسبب "زوجته وابنته" عمرو دياب فى مأزق

الصفحة الأخيرة

كنزي وزينة عاشور
كنزي وزينة عاشور

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ماذا قال عمرو أديب عن أزمة "مايوه" دينا الشربيني ؟

#

مصرع عامل وابنته فى حادث مرورى بطريق الإسماعيلية

#

عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب: اللي عملته دا بلطجة

#

عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب "بلطجة"

أثارت طليقة الفنان عمرو دياب، زينة عاشور، ضجة، بنشرها صورًا عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" وعبر خاصية الأستوري، برفقة ابنتها كنزي خلال جولتيهما بإسبانيا.

وكشفت زينة من خلال الصور عن جولتها في مدينة إبيرة الإسبانية، لكن بعض رواد التواصل وصفوا الصور بـ"الجريئة".

يذكر أن عائلة عمرو دياب تقضي فترة الصيف خلال هذه الأيام في إسبانيا.

وكان عمرو دياب قد هنأ ابنته جنا خلال الأيام الماضية بعيد ميلادها الـ18 عبر حسابه على "إنستجرام".






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» دول خليجية تخفض سعر الفائدة.. ما السبب؟
» صورة غير متوقعة لراكبة على متن طائرة
» نصائح من لصوص سابقين.. أفضل الأماكن لإخفاء ممتلكاتك الثمينة
» معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر.. وتصرفه يثير الجدل
» استقرار سعر الذهب
» "حرب الضراير" تشتعل بين أنغام وأصالة
» «الاستئناف» تعلن براءة رئيس الأهلى السابق
» رئيس دولة يهدد ذبابة بالقتل: "تعمل لحساب الكنيسة"
» طليقة فنان شهير تستعين بالقرآن والإنجيل من أجل هذا الأمر
» أول ظهور لـ"قفشة" داخل النادى الأهلى
» أشغال شاقة بـ«الإسماعيلي» استعدادًا للأهلى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج