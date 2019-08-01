» «الاستئناف» تعلن براءة رئيس الأهلى السابق

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برأت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الأهلي مساعد الزويهري، من التهم الموجهة إليه.

وأبطلت المحكمة الحكم الصادر من محكمة التنفيذ، حيث إنه بناءً على هذا الحكم ألغى المزاد المزمع إقامته لاحقًا لبيع بعض أملاكه.

وقال رئيس النادى عبر حسابه: "الشعور بمحبة الناس من أجمل الهبات الربانية وأكثرها أثرًا فى النفس، فاللهم لك الحمد حمد الشاكرين".

وأضاف: لكل من تواصل وتلطف بالتهنئة وصادق الدعاء؛ الشكر الجزيل والمحبة الغامرة من كل قلبى.. مع الاعتذار عن التأخير فيما تستحقون من احتفاء".


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