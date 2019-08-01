بشرى سارة لصرف معاش أغسطس بمناسبة عيد الأضحى

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اغسطس

التضامن

معاش

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر أغسطس، اليوم الخميس، الأول من الشهر بدلاً من 10 من نفس الشهر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أنه سيجرى تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة، ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، موضحة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.


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