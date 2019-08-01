» طليقة فنان شهير تستعين بالقرآن والإنجيل من أجل هذا الأمر

01 أغسطس 2019 - 10:29 ص

اشتعل الخلاف بين النجم اللبناني وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة إلى حد ساحات القضاء، إذ قررت طليقته مقاضاته للحصول على مستحقات لطفلتيهما متهمة إياه بالتقصير على مرأى ومسمع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.





والمثير في الأمر استعانة ”بشارة” بآيات من القرآن الكريم والإنجيل في آن واحد للجمهور عبر ”إنستجرام”، إذ نشرت الآية: ”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ”.





كما نشرت رسالة من الإنجيل على لسان القديس بولس: ولما خرج يسوع من هناك، بدأ الكتبة والفريسيون يضمرون له حقدًا شديدًا، ويستدرجونه إلى الكلام عن أمور كثيرة، ويترقبونه ليصطادوه بكلمة من فمه..



