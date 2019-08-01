الرئيس يصدر قرارين مهمين بالجريدة الرسمية

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قرار

الجريدة الرسمية

هام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارين جمهوريين يحملان رقمي 10 و338 لسنة 2019.

وينص القرار الأول على الموافقة على اتفاق تمويل مع المفوضية الأوروبية بشأن برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

بينما نص القرار الثانى على تخصيص قطع أراضى من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالسويس، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها فى إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح الخميس، وفيما يلي نص القرارين:






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