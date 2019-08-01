كاتب سعودي: للعقلاء فقط.. الأقصى قداسته مثل أي مسجد

01 أغسطس 2019 - 10:24 ص

قال الكاتب السعودي كساب العتيبي، إن قدسية المسجد الأقصى مثل قدسية أي مسجد.

وكتب العتيبي فى تدوينة له: "للعُقلاء فقط.. المسجد الأقصى لا يُعتبر حرمًا كحرم مكة والمدينة، وليس له أحكام شرعية خاصة كتحريم القتال فيه، وتحريم صيد الحيوانات والطيور الموجودة به وقطع نباته.. ولابن تيمية كلام جميل حول هذا.. ويبقى للأقصى مكانية أدبية وتاريخية".

وأضاف أنه: "لا يوجد قداسة لأي وطن عندي سوى المملكة العربية السعودية.. ولا قداسة لأي مسجد سوى بيت الله الحرام في مكة المُكرّمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة".

كما أوضح الكاتب السعودي: "أما القُدس فقداسته أدبية كبيت من بيوت الله، مثله مثل مسجد حارتنا.. لا يخدعونكم بشعارات شرعية خاطئة يتم تسويقها لتكبيل العقول والقلوب".