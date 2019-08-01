» رئيس دولة يهدد ذبابة بالقتل: "تعمل لحساب الكنيسة"

من المواقف الطريفة، شن الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، هجومًا على "ذبابة" أثناء إلقائه كلمة أمام الجمهور؛ حيث حلقت الذبابة فوق وجهه عدة مرات محاولاً إبعادها إلا أنه فشل في ذلك.

وأظهر مقطع فيديو، دوتيرتي وهو يمازح الحضور وهاجم الذبابة قائلاً إن "الذبابة تعمل بأوامر الكنيسة الكاثوليكية التي ينتقدها خلال كلمته أمام الطلبة".

وقال رئيس الفلبين: "حدثت لي مشاجرة مع الكهنة وهذه الذبابة تتلقى أوامرهم، وهي تابعتني بعض الوقت"، مضيفًا: "انتظري حتى أنهي كلمتي. سأقتلك بالجريدة ".