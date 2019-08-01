شاهد.. أول فيديو للبشير خارج السجن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أثناء حضوره جنازة والدته، التي توفيت مساء الإثنين الماضي.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن "بعض أنصار الرئيس المعزول، هتفوا أثناء حضوره جنازة والدته، مطالبين بعودته للسلطة، كما طالب آخرون بعدم السماح له بحضور مراسم الدفن"، وذلك حسب صحيفة "الانتباهه" السودانية.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن "بعض أنصار الرئيس المعزول، هتفوا أثناء حضوره جنازة والدته، مطالبين بعودته للسلطة، كما طالب آخرون بعدم السماح له بحضور مراسم الدفن"، وذلك حسب صحيفة "الانتباهه" السودانية.