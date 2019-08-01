شيخ الأزهر يتبرع بنصف مليون لـ "شفاء الأورمان"

01 أغسطس 2019 - 09:30 ص

تبرع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمبلغ نصف مليون جنيه، لدعم مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر؛ للمساهمة في استكمال دور المستشفى، لتقديم أفضل خدمات طبية مجانية لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.

محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام جمعية الأورمان، قال إن تبرع شيخ الأزهر، جاء عقب لقائه الذي استمع خلاله لشرح كامل عن تفاصيل وآلية العلاج المجاني للآلاف من مرضى السرطان بالصعيد بأحدث الأجهزة التي تم جلبها من مختلف دول العالم، لتقديم أفضل خدمة علاجية تضاهي المستشفيات العالمية.

وأضاف "فؤاد" في بيان له، أنه تم شرح للإمام الأكبر تفاصيل العمل الذي يجري على قدم وساق في مبني المرحلة الثالثة حاليًا، والتي تساهم في تقديم أفضل خدمات متكاملة لمرضى محافظات الصعيد، فهو عبارة عن مبني متكامل مقام على مساحة 28 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق، ومن المقرر أن يضم قسم خاص لعلاج أورام الأطفال، وقسم خاص للطوارئ لمرضي أورام الصعيد ملحق به قسم داخلي وقسم أشعة تشخيصية، وعيادات خارجية متخصصة وزيادة لعدد أسرة المرضي، وقسم للعلاج الطبيعي ومعهد للتمريض، ومركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات.

كما يضم سكنًا للأطباء والتمريض والفنيين والصيادلة، ومركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية وتسجيل الحالات السرطان ودراستها، وقسم أشعة يشمل رنين مغناطيسى، وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية، فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة فى أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ، ورسم العضلات، لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد.