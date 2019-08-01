3 قتلى و20 جريحا فى هجوم على مركز شرطة باليمن

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وكالات - سارة أشرف

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شهدت مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة اليمنية، انفجارًا عنيفًا استهدف مقر الشرطة الواقع فى حى عبد العزيز، ويُعتقد أن سيارة مفخخة حاولت اقتحام مبنى مركز الشرطة.

كما وقع انفجار آخر بمعسكر الجلاء بعدن بصاروخ باليستي وطيارة مسيرة تابعان لميليشيات الحوثي الإيرانية؛ فيما قتل العميد منير اليافعي قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني في عدن.

وكشفت الأنباء، عن وجود 3 قتلى من الشرطة على الأقل وأكثر من 20 جريحًا بينهم مدنيون في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركز شرطة الشيخ عثمان بمدينة عدن.


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