الموت يفجع الوسط الفني من جديد: وفاة زميلهم الشاب

أحمد عادل شعبان
نعى العديد من الفنانين ، زميلهم مصمم الأزياء الشاب أحمد رشدي الذي توفي أمس عن عمر يناهز 33 سنة,.
ولد يوم 1 مايو عام 1986
- عمل مساعدًا لعدد من مصممي الأزياء المشاهير في بداياته
- - كان أول عمل يشارك به فيلم الشبح للفنان أحمد عز في عام 2007، وكان بعمر 21 عامًا.
- قام بتصميم الملابس في جميع مسلسلات الفنان عادل إمام الأخيرة
- قام بتصميم الملابس في مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام
- آخر أعماله هو فيلم الكنز الذي لم يظهر للنور حتى الآن.
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