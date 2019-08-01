الموت يفجع الوسط الفني من جديد: وفاة زميلهم الشاب

01 أغسطس 2019 - 08:20 ص

نعى العديد من الفنانين ، زميلهم مصمم الأزياء الشاب أحمد رشدي الذي توفي أمس عن عمر يناهز 33 سنة,.



ولد يوم 1 مايو عام 1986



- عمل مساعدًا لعدد من مصممي الأزياء المشاهير في بداياته



- - كان أول عمل يشارك به فيلم الشبح للفنان أحمد عز في عام 2007، وكان بعمر 21 عامًا.



- قام بتصميم الملابس في جميع مسلسلات الفنان عادل إمام الأخيرة



- قام بتصميم الملابس في مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام



- آخر أعماله هو فيلم الكنز الذي لم يظهر للنور حتى الآن.



