الموت يفجع الوسط الفني من جديد: وفاة زميلهم الشاب

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عادل إمام
عادل إمام

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الموت يفجع فنانة شهيرة بعد أشهر من وفاة شقيقتها الفنانة

عادل إمام

نعى العديد من الفنانين ، زميلهم مصمم الأزياء الشاب أحمد رشدي الذي توفي أمس عن عمر يناهز 33 سنة,.

ولد يوم 1 مايو عام 1986

- عمل مساعدًا لعدد من مصممي الأزياء المشاهير في بداياته

- - كان أول عمل يشارك به فيلم الشبح للفنان أحمد عز في عام 2007، وكان بعمر 21 عامًا.

- قام بتصميم الملابس في جميع مسلسلات الفنان عادل إمام الأخيرة

- قام بتصميم الملابس في مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام

- آخر أعماله هو فيلم الكنز الذي لم يظهر للنور حتى الآن.

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