رد ناري من عبد الحفيظ على اتهام الأهلي بالسحر: بجح اللي يقول كدا

01 أغسطس 2019 - 07:39 ص

شن سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - هجوما شرسا على من يتهمون فريقه باستخدام السحر للفوز بالدوري.



وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات للإذاعة: "ليس سلوك الأهلي أن يهاجم الآخرين حين يتعرض لهزات بين صفوفه ولا نحب اتهام أحد بالباطل بل نسعى لمعالجة الأخطاء".



وأضاف: "هناك فرق بين القوة والبجاحة، ونحن أقوياء ونعتذر دائما في الإخفاق، ونعود لتصحيح المسار بينما البجح هو من يهلل دائما بالمؤامرات، ويتهم الفرق الأخرى بصناعة السحر الأسود والأعمال".

