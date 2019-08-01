معلومات مثيرة عن نجل بن لادن التي أعلنت أمريكا مقتله أمس

01 أغسطس 2019 - 06:51 ص

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تمتلك معلومات تفيد بموت نجل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، حمزة بن لادن.

وأضافت الشبكة عن ثلاثة مسئولين أمريكيين أن نجل الإرهابي أسامة بن لادن لقي مصرعه، دون الكشف عن موعد ومكان وفاته.

كانت صحيفة الجارديان البريطانية كشفت في أغسطس من العام الماضي، أن حمزة بن لادن تزوج من ابنة الإرهابي المصري محمد عطا، الذي كان قائدا لمنفذي هجمات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن في 2001.

وظهر حمزة بن لادن، ابن أسامة من زوجته خيرية صابر التي كانت مع زوجها في أبوت أباد في باكستان عندما داهمته القوات الأمريكية قبل أكثر من سبع سنوات وقتلته.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في مارس من العام الجاري نزع الجنسية عن حمزة نجل الزعيم الإرهابي لتنظيم القاعدة.

وعرضت الخارجية الأمريكية فبراير الماضي مكافأة قدرها 1 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن حمزة بن لادن.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيانها آنذاك، أن حمزة بن لادن يبرز اسمه كقائد في تنظيم القاعدة الإرهابي بأفغانستان.

وأصدر حمزة رسائل صوتية وفيديو في 2015، دعا فيها أتباعه لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

وتوعد فيها أيضًا بالانتقام لمقتل والده في مايو 2011 على أيدي القوات الخاصة الأمريكية.

ظهر أيضًا في العديد من البيانات يحث أتباع القاعدة على شن حرب ضد واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب وينظر إليه على أنه نائب أيمن الظواهري الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة.

وكان حمزة واحدًا من كثيرين من أفراد أسرة بن لادن، انتهى بهم الحال في إيران بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على نيويورك.

ومنذ مقتل أسامة بن لادن، يقود تنظيم القاعدة نائبه أيمن الظواهري، ومع ذلك وجه حمزة عددا من الرسائل نيابة عن التنظيم في السنوات القليلة الماضية مهددا بالمزيد من العنف ضد الغرب.

ولا يزال المجتمع الدولي ينظر إلى تنظيم القاعدة، على أنه شبكة عالمية أقوى من نظيره داعش في عدد من الأماكن، مثل الصومال واليمن، وفي مناطق عدة بالساحل الأفريقي، إضافة إلى بروز قياداته في إيران.

وفي مطلع 2017 أدرجت الولايات المتحدة، حمزة بن لادن على لائحتها السوداء للإرهاب، مما يعني فرض عقوبات قانونية ومالية عليه.

وتستدعي الآلية الإدارية الأمريكية في حال مماثلة فرض "عقوبات" مالية وقانونية على مواطنين أجانب "تبين أنهم نفذوا أعمالا إرهابية أو يستعدون للقيام بذلك".

وبالتالي تم تجميد كل الأصول والممتلكات والأرصدة المحتملة لحمزة بن لادن في الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته وكالة فرانس برس فإن مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية ويست بوينت الأمريكية العسكرية، أشار عبر تقرير علي صوفان الذي كان في الماضي عميلا خاصا لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) والخبير في شؤون تنظيم القاعدة أنه "يتم إعداد حمزة ليضطلع بدور قيادي في المنظمة التي أسسها والده".

وأضاف "بصفته واحدا من أفراد عائلة بن لادن، سيرحب به جهاديو القاعدة"، مشيرا إلى أنه "بينما أصبح تنظيم داعش على وشك الإنهيار، بات حمزة الأفضل لإعادة توحيد الحركة الجهادية العالمية".