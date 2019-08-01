» وفاة بطلة مسلسل عربي شهير عن عمر يناهز 18 سنة

01 أغسطس 2019 - 06:36 ص

لقيت الفنانة السورية راما شاهين مصرعها في حادث سير بلبنان عن عمر يناهز 18 عاما.



و ولدت "راما" في "إدلب" بسوريا عام 2001 وأدت العديد من العروض المسرحية في طفولتها ثم تدرجت حتى قامت بتأدية دور في مسلسل "باب الحارة " الشهير.



و وكتبت أسرة شاهين على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك": "بمزيد من الحزن والأسى، تنعي إليكم أسرة الفنانة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا ودول أوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت عن عمر يناهز الـ 18 ربيعًا بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فراقت دنيانا اليوم".

