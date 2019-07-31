» بمشاركة «صلاح».. ليفربول يكتسح ليون بثلاثية

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المصريون

ليفربول

ليون

صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على ليون الفرنسي، بثلاثةت أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت الأربعاء على ملعب "جنيف" فى سويسرا، فى إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وشارك محمد صلاح من بداية المباراة مع ليفربول، وهي المباراة الودية الأولى له مع الفريق، حيث عاد بالامس من إجازته، ولكنه اكتفى بـ45 دقيقة فقط، بعدما فضل المدرب يورجن كلوب إراحته في الشوط الثاني.

سجل أهداف ليفربول روبرتو فيرمينو فى الدقيقة 17 ويواكيم أندرسون لاعب ليون بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 21 ، بينما سجل هدف ليون النجم الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 4 من ركلة جزاء.

وفى الشوط الثاني سجل الشاب هاري ويلسون هدف ليفربول الثالث عند الدقيقة 53 . 

وترشح محمد صلاح اليوم لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" 2019 والتى تمنحها الفيفا للاعب الأفضل في العالم من كل عام.

وقضى محمد صلاح موسمين رائعين مع نادى ليفربول توجه بالحصول على لقب دورى ابطال اوروبا فى الموسم الماضى على حساب توتنهام، وكذلك الحصول على جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لهداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" الموسمين الماضيين.

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