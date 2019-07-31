» كأس أودي.. ريال مدريد يهزم فناربخشة 3/5

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المصريون

فناربخشة

فاز فريق ريال مدريد على نظيره فناربخشة التركى، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا"، فى مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة أودى الودية.

افتتح فناربخشة التهديف بعد مرور 6 دقائق فقط على بداية المباراة، عن طريق لاعبه جارى روديجيز، من تسديدة قوية اصطدمت بالمدافع البرازيلى مارسيلو وسكنت شباك الحارس نافاس، ولكن نجح كريم بنزيما فى تسجيل التعادل بالدقيقة 12، بعد تلقيه عرضية من فينيسيوس وضعها على يسار حارس الفريق التركى.

ونجح بنزيما فى منح التقدم للفريق الملكى فى الدقيقة 27 من زمن المباراة، من ضربة رأسية على يمين حارس فناربخشة، ولكن نجح المغربى نبيل درار فى إدراك التعادل بالدقيقة 34 من عمر المباراة، لينتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 2 - 2.

وفى الشوط الثانى، نجح كريم بنزيما فى تسجيل ثالث أهدافه الشخصية "هاتريك"، والثالث لفريقه فى الدقيقة 53 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية قوية، مستغلا عرضية زميله لوكاس فاسكيز، ولكن رد فناربخشة بهدف التعادل فى الدقيقة 59، عن طريق أوزان توفان من تصويبة صاروخية، فشل حارس ريال مدريد لونين فى التصدى لها.

ومنح المدافع ناتشو رابع أهداف المرنجى فى الدقيقة 62 من زمن المباراة، واختتم ماريانو دياز خماسية ريال مدريد فى الدقيقة 79 من زمن المباراة. 

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